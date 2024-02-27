Тернопільські поліцейські вдячні благодійному фонду «Фундація відкритих дверей» за активну допомогу та підтримку захисників України

Чергову допомогу від волонтерів з благодійного фонду «Фундація відкритих дверей» отримали тернопільські поліцейські. Інверторний генератор, засоби гігієни та харчові продукти передадуть бійцям спецпідрозділів, які несуть службу в зоні бойових дій.

За словами голови благодійного фонду Віталія Смоліна, їхня фундація вже більше 15 років займається благодійністю та співпрацює з різними міжнародними фондами. Гуманітарну допомогу намагаються скерувати туди, де вона дійсно необхідна. Фокус роблять на потребах соціально-незахищених верств населення, які проживають у прифронтових територіях, військовослужбовців та поліцейських.

«Ми стараємося допомогти нашим захисникам, щоб вони нізащо не турбувалися і захищали нашу Україну. Тільки разом ми зможемо перемогти ворога», – зазначив керівник благодійного фонду «Фундація відкритих дверей» Віталій Смолін.

Інверторний генератор, який передали волонтери, допоможе нашим спецпризначенцям безперебійно заряджати спецобладнання, необхідне для виконання бойових завдань на фронті.

Поліцейські вдячні благодійникам за допомогу і постійну підтримку.