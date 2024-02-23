Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області очолив Микола Рак

У п’ятницю, 23 лютого, заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Олексій Чухненко представив особовому складу управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області нового керівника. Підрозділ очолив підполковник полії Микола Рак.

На представленні були присутні керівник обласної поліції, очільники органів місцевого самоврядування та силових відомств краю.

Микола Рак народився 12 лютого 1989 року у Івано-Франківській області. За фахом юрист, закінчив Національну академію внутрішніх справ. Практичну діяльність в поліції розпочав з 2010 року. Працював у різних структурних підрозділах, пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника управління стратегічних розслідувань.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Сергія Зюбаненка, досвід нового керівника управління стратегічних розслідувань сприятиме ефективним результатам роботи підрозділу у викритті резонансних злочинів на території краю.

Водночас новопризначений керівник Микола Рак подякував за довіру та запевнив, що докладе усіх зусиль для якісного виконання поставлених завдань.