За фактом жорстокого поводження з онуком слідчі розпочали кримінальне провадження

До Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення зі служби у справах дітей міської ради про факт домашнього насильства, злісного невиконання батьківських обов’язків та жорстокого поводження з малолітніми дітьми.

Підставою для порушення кримінального провадження стало відео на якому бабуся – жителька села Горинка, 1966 року народження, жорстоко поводиться з одним зі своїх онуків – наносить йому тілесні ушкодження та катує. Поліцейські з’ясували, що подія відбувалася у вересні 2022 року, а відео на мобільний телефон зняла інша малолітня онука. Загалом в родині четверо дітей віком від року до десяти.

Зі слів потерпілого хлопчика, бабуся неодноразово вчиняє насильство відносно нього. В той день вона жорстоко з ним поводилася через те, що він не хотів виконувати її вказівки та допомагати у господарстві.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу – катування.

На даний момент служба у справах дітей Кременецької міської ради прийняла рішення про вилучення дітей з даної сім’ї. Їх поміщено до центру соціальної реабілітації. Мати дітей, котра виховує їх одна, ще має можливість повернути їх, якщо подбає про їхню безпеку.