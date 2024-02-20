Справу неповнолітнього, який на викраденому мотоциклі збив дівчину, слідчі скерували до суду

Ще наприкінці серпня 2023 року слідчі Підволочиського відділення поліції відкрили кримінальне провадження щодо ДТП. Аварія трапилася у селі Качанівка Підволочиської громади близько 22 години.

За попередніми даними, 15-річний місцевий житель під час повороту не впорався з керуванням мотоцикла, виїхав з проїжджої частини дороги на узбіччя та збив 17-річну дівчину. Потерпілу з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізували. Потрапив до лікарні і юнак.

У ході досудового розслідування стало відомо, що водій вчинив ДТП на чужому мотоциклі марки «LIFAN-LF-150-2E». Транспорт стояв припаркований біля місцевого бару. Ключі власник залишив у замку запалювання і на це спокусився хлопець. Він завів мототранспорт та поїхав кататися, а за кілька хвилин після викрадення потрапив у аварію.

Працівники поліції внесли обидва факти в ЄРДР відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження)та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Справу слідчі скерували до суду з проханням застосувати до неповнолітнього примусовий захід виховного характеру.