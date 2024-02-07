Працівники поліції встановили чоловіка, причетного до серії крадіжок з магазинів

Кілька днів поспіль житель Збаразької територіальної громади обкрадав магазини міста. Нестачу коштів під час ревізії виявили представники адміністрації трьох торгових закладів.

Переглядаючи камери відеоспостереження вони виявили, що причина нестач – крадіжки. Камери зафіксували, як невідомий чоловік ховає товар та виходить з ним із магазину. Викрадав невідомий дорогі засоби особистої гігієни, навушники та речі загального вжитку. Сума збитків – кілька тисяч гривень.

На місце злочину виїжджали працівники Збаразького відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що до усіх фактів причетна одна й та ж особа – житель Збаразької громади 1985 року народження. Він у скоєному зізнався. Раніше у поле зору працівників поліції чоловік не потрапляв.

Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. Триває слідство.