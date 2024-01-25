Працівники поліції мають нагоду придбати житло в кредит під 3% річних

На Тернопільщині програмою “Моя єОселя” уже скористалося п’ятдесят двоє працівників поліції. Загалом, від початку дії програми видано понад 6300 кредитів і 24% від цієї кількості отримали саме правоохоронці.

Проєкт “єОселя” – нова програма доступного кредитування житла, ініційована Президентом України. Тут гарантують чесні умови, простий механізм та фіксовану ставку.

Придбати житло за найвигіднішими умовами іпотечного кредитування можуть військові, вчителі, лікарі та працівники поліції.

Головна перевага «єОселя» – можливість придбати житло в іпотеку за спрощеними умовами кредитування: 3% для пільгових категорій та 7% для решти на 20 років.

“Взяти пільгову іпотеку зі ставкою 3% можуть українці: не молодші за 18 років і не старші за 70 років на дату погашення; які належать до однієї з пільгових категорій; не володіють житлом; або мають житло менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного члена сім’ї додатково; не беруть участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом; є платоспроможними; не фігурують у санкційних списках”, – розповідає заступник начальника філії “Тернопільське обласне управління АТ “Ощадбанк” Тарас Ковальчук.

Після погодження потрібно сплатити перший внесок, а це – 20% від вартості житла. Варто врахувати й додаткові витрати: разова комісія банку – 1% від суми кредиту та страхування предмета іпотеки – 0,25% від вартості.

Програма «єОселя» розповсюджуються лише на певні типи осель, певної площі і певної дати будівництва. На одну людину виділяється 52,5 м². Але якщо це сім’я, додатково на кожного члена родини додають 21,5 м². Тобто, родина з трьох людей може розраховувати на житло площею не більш як 94,5 м².

“єОселя» передбачає, що українці братимуть іпотеку у банках – а держава компенсуватиме установам знижену відсоткову ставку.