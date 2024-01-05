Грати в лотерею з безпекою та ігнорувати сигнал “Повітряна тривога” не варто!

У жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги закликають як працівники поліції, так і рятувальники.

Звук протиповітряної оборони сповіщає про рух ворожих літаків, про запуск балістичних ракет або наближення БПЛА.

Визначити важко куди влучить ракета, а тому кожен житель міста та області повинен подбати про свою безпеку. На жаль, недотримання елементарних правил призводить до смертей.

Жителі міст, які не знають що таке щоденні обстріли, звикли ігнорувати сигнали тривоги. Проте робити цього не можна, оскільки передбачити плани окупантів не реально.

Прямуючи до укриття, необхідно взяти з собою документи, гроші, харчові продукти та воду. А ще ліхтарик із запасними батарейками. Обов’язково ковдри, теплі речі та взуття. Дітям можна вкласти в кишеню або пришити до одягу записку. Зазначити ім’я, адресу, контактні телефони батьків. Ще один важливий пункт – аптечка.

Якщо можливості сховатися немає, фахівці радять хоча б перейти до більш безпечного місця у квартирі. Найперше, якомога далі від вікон. Можна у коридор, під опорні стіни.

Якщо сигнал тривоги застав вас на вулиці, знайдіть найближче укриття. Не можна залишатися у під’їздах та під арками панельних будинків, під стінами будівель із легких конструкцій.

Якщо вам потрібна допомога, можете звертатись до поліцейських на вулиці та в управліннях, відділах або відділеннях поліції.

Для зручності пошуку укриттів надаємо Інтерактивну карту захисних споруд цивільного захисту:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1zHpHPtmSi9W5uyIt3sM1kheAnxcR5iM&ll=49.398559384180125%2C25.601283499999965&z=9