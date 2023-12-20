Дві жительки області втратили гроші, назвавши шахраям коди зі смс-повідомлень

Про списання грошей із банківської карти повідомила правоохоронців 20-річна жителька Чортківського району.

Дівчина повідомила, що до її матері зателефонувала невідома особа, яка представилися працівником банку. Під час розмови зловмисник переконав потерпілу, що задля кращої безпеки електронного гаманця їй потрібно змінити паролі.

Заявниця, не переконавшись у правдивості інформації, назвала коди зі смс-повідомлень, які їй надійшли і таким чином втратила 28 тисяч гривень.

Аналогічний випадок трапився з 41-річною мешканкою обласного центру. Жінка сказала, що стала жертвою шахраїв, які, зловживаючи довірою, виманили у неї 6 тисяч гривень.

Обидва факти слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці вживають усі заходи щодо встановлення осіб злочинців. Триває досудове розслідування.

Поліцейські нагадують краянам не розголошувати свої персональні та банківські дані, особливо коди із надісланих шахраями смс-повідомлень. Не спілкуйтеся із шахраями, одразу переривайте дзвінок і самостійно телефон