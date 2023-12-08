Сучасну мобільну ДНК-лабораторію отримали поліцейські-криміналісти Тернопільщини

Новітній апарат ANDE-6C передали Нацполіції Тернопільщини міжнародні партнери.

Впродовж тижня працівники криміналістичного забезпечення слідчого управління краю разом із колегами з десяти областей України опановували роботу на новому приладі. Навчання проходило у Києві, а вчили правоохоронців фахівці з Америки та Англії. Після курсів криміналісти отримали відповідні сертифікати.

“Дана лабораторія в стислі терміни виділяє ДНК-профіль та встановлює особу людини, – каже начальник відділу криміналістичного забезпечення ГУНП в Тернопільській області Сергій Ярмусь. – Якщо в лабораторних умовах зразки ДНК опрацьовує кілька людей впродовж семи годин, то новий апарат це робить в середньому за 100 хвилин і надає, як правило, стовідсотковий результат”.

Апарат ANDE-6C – це мобільна ДНК-лабораторія вагою близько 109 кілограмів, а тому його легко можна транспортувати на місце події, оперативно провести дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків. Прилад, шляхом проведення порівняльних біологічних досліджень, прискорює процес ідентифікації тіл невпізнаних загиблих військовослужбовців та цивільного населення, які постраждали внаслідок активних бойових дій.