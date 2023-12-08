Поліцейські отримали службовий автомобіль та квадрокоптер

Автомобіль марки «Renault» та квадрокоптер для потреб поліцейських передала Тернопільська міська рада. Транспортний засіб та безпілотник було придбано за кошти міського бюджету.

Це вже не перша допомога, яку отримують поліцейські від міської ради. Квадрокоптер передали спецпідрозділу роти патрульної поліції особливого призначення, що несе службу в зоні бойових дій.

Службовий автомобіль використовуватимуть співробітники Тернопільського райуправління поліції для виїзду на повідомлення жителів Тернопільської громади. В умовах воєнного стану, у зв’язку зі збільшенням кількості патрулів, на автомобілі поліцеські зможуть оперативніше реагувати на виклики громадян та надавати їм допомогу.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував за підтримку та розуміння нагальних потреб поліцейських.