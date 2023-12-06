Важливо вірити в дива: працівники тернопільської поліції завітали з подарунками до підшефних закладів

День Святого Миколая – свято, коли кожен сподівається на диво. Найбільше із неприхованою радістю цього дня чекають діти, а особливо ті, які перебувають у складних життєвих обставинах. У цей день поліцейські Тернопільщини відвідують маленьких підшефних, аби подарувати їм турботу та яскраві емоції.

Піснями та віршами зустріли гостей вихованці Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей. Зберігаючи добру щорічну традицію, поліцейські вкотре потішили дітлахів теплим словом, солодощами та цінними подарунками.

Вдячний працівникам поліції за підтримку і керівник сиротинця Василь Леськів. Він каже, що діти забезпечені усім необхідним, але все ж таки потребують уваги та родинного тепла, особливо в час таких улюблених різдвяних свят.

«Ми щиро вдячні за вашу турботу, – зазначив керівник. – Поліцейські завжди безвідмовні, коли йдеться про підтримку нашого закладу».

Завітали сьогодні помічники Миколая у погонах і до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Тернополі. Дітки вкотре переконались, що дива таки трапляються. Усі вони отримали смачні гостинці, а правоохоронці – щирі дитячі посмішки та слова вдячності.