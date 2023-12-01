У листопаді тернопільські поліцейські склали 283 адмінпротоколи за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Минулого місяця співробітники поліції оформили понад 12 тисяч адміністративних матеріалів в сфері безпеки дорожнього руху.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в області, серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, порушення правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, порушення правил користування ременем безпеки.

У листопаді на дорогах Тернопільщини трапилося 248 дорожньо-транспортних пригод. З них 57– з потерпілими, в яких 5 людей загинули та 72 отримали травми. 11 аварій вчинено водіями, які сіли за кермо напідпитку. У результаті цих автопригод одна людина зазнала травм.

Основні причини ДТП: порушення правил маневрування, перевищення швидкісного режиму та недотримання безпечної дистанції.

Минулого місяця поліцейські виявили на дорогах області 283 водіїв, котрі сіли за кермо у стані сп’яніння. На них склали протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За керування транспортними засобами в стані сп’яніння перебачено наступне покарання:

— на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

— якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

— у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.