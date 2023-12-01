Пілотний проєкт зі складання «Прозорих іспитів» розширюється по всій Україні

“Сервісні центри МВС працюють над забезпеченням максимально прозорих умов складання іспитів. Тому пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів з 1 грудня розширюється по всій Україні. Він стартує у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях”, – розповідає начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області Святослав Вишневський.

З 1 грудня, послуги з прийняття теоретичного та практичного іспитів в Тернопільській області надаватимуться за адресами:

с. Підгородне, вул. Стрийська, 5, Тернопільського району — сервісний центр МВС № 6141.

м. Кременець, вул. Шевченка, 67 — сервісний центр МВС № 6143.

с. Угринь, вул. Обїзна, 1, Чортківського району — сервісний центр МВС № 6145.

Інші сервісні центри МВС Тернопільщини, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія, вибракування транспортного засобу.

Перелік підрозділів, які проводитимуть екзаменаційну діяльність, можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі «Контакти».

Пілотний проєкт зі складання прозорих іспитів Головний сервісний центр МВС запустив пів року тому. Він пройшов у 3 етапи. Перший стартував у Львівській, Київській, Одеській та Вінницький областях. Потім поширювався на інші регіони країни. Загалом у пілотному проєкті брали участь сервісні центри МВС у 12 областях. За результатами реалізації маємо результати середньої успішності серед кандидатів у водії. Отже, теоретичний іспит з першого разу склали 24% кандидатів у водії, а практичний іспит – 35%. Ці цифри свідчать про погану підготовку майбутніми кермувальниками до ПДР та керування транспортними засобами.

Сервісні центри МВС, які приймають іспити у майбутніх водіїв, стануть своєрідними екзаменаційними хабами. Вони обладнані відеокамерами з аудіозаписом, які фіксуватимуть звук та не залишатимуть сліпих зон. Це виключає будь-яку можливість ймовірного втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб.

Аналізуючи ситуацію в сервісних центрах МВС, бачимо великий попит на іспити у Житомирській та Сумській областях. У зв’язку з цим розширюється перелік сервісних центрів МВС, які здійснюватимуть екзаменаційну діяльність. Тому з 1 грудня в цих регіонах теоретичний та практичний іспити додатково прийматимуть ще в двох сервісних центрах МВС: № 1844 у місті Звягель на Житомирщині та № 5943 в Охтирці, що на Сумщині.

Також нагадуємо, що упродовж 10 днів майбутні кермувальники можуть оскаржити результати іспитів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходили екзаменацію. А отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів.

Обслуговування в сервісних центрах МВС відбувається за попереднім е-записом: теоретичний іспит – на 14 днів вперед, а практичний – на 21 день. Крім того, запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються в день звернення та на 3 дні вперед.

Щоби краще освоїти знання правил дорожнього руху та успішно скласти іспити, майбутні водії можуть пройти підготовку через онлайн-тренажер. Він відображає питання, які входять до переліку теоретичного іспиту. Для складання тестування, необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба буде доступна не раніше 10 днів.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.