Тернопільські поліцейські долучаються до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

З 25 листопада до 10 грудня в Україні проводиться акція «16 днів проти насильства» з метою привернення уваги до проблем подолання будь-яких форм насильства, у тому числі, насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. На знак підтримки акції до організованих заходів долучилися тернопільські поліцейські.

Сьогодні в Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулося засідання координаційної ради участь у якому взяли заступник начальника управління превентивної діяльності Василь Дідух, начальник відділу міграційної поліції Олександр Буняк та начальник відділу превентивної діяльності Петро Тихович.

«Серед інших питань, що належать до компетенції поліції, ми займаємо активну позицію щодо подолання насильства у різних його проявах, – зазначив Василь Дідух. – Саме тому активно долучаємося до інформаційних кампаній, організованих в рамках Всеукраїнської акції. Проте, превентивна робота щодо запобігання насильству в сім’ях, протидія торгівлі людьми – це повсякденна робота поліції».

За десять місяців цього року поліцейські Тернопільщини зареєстрували понад сім тисяч звернень, пов’язаних з домашнім насильством за якими було складено майже п’ять тисяч протоколів розпочато 105 кримінальних проваджень за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство), з яких 96 уже скеровано до суду.

Задля ефективнішого реагування та протидії насильству учасники координаційної ради обговорили питання міжвідомчої взаємодії суб’єктів у вказаній сфері, визначення шляхів взаємодії та спільного вирішення цих проблем, а також надання дієвої допомоги постраждалим особам.