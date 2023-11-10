На Тернопільщині засудили працівника ритуальної служби, який обкрадав тіла померлих

Таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно та в умовах воєнного стану, інкримінували слідчі Тернопільського відділення поліції №1 батькові п’ятьох дітей.

Житель Чортківського району впродовж кількох місяців обкрадав тіла померлих людей.

У ході розслідування стало відомо, що підозрюваний працював водієм однієї із ритуальних служб. Під час перевезення тіл, він зупинявся в безлюдних місцях та знімав з них усі цінні речі – золоті ланцюжки, підвіски та каблучки. Слідчі довели причетність жителя Чортківщини до трьох крадіжок на суму – 32529 гривень.

Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська окружна прокуратура.

Справу поліцейські скерували до суду і фігуранта кримінального провадження засудили до п’яти років позбавлення волі.