9 листопада об 11.00 у прес-клубі розкажуть про нові види шахрайств та як від них вберегтися

У четвер, 9 листопада, об 11.00 у Тернопільському прес-клубі (вул. Качали, 3) розпочнеться пресконференція на тему: «Нові та найпоширеніші види шахрайств: як не стати їх жертвою»

Гості прес-клубу:

Сергій Крета – начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області

Роман Свірський – старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Михайло Шмиглик – заступник начальника карного розшуку Головного управління Національної поліції у Тернопільській області

Ольга Весна – спеціалістка з налаштування таргетованої реклами