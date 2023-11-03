Бажаючи заробити на криптовалюті, жителька Теребовлянщини втратила понад 50 тисяч гривень

Шахраї отримали віддалений доступ до мобільного телефона жінки та викрали з банківського додатка гроші.

До співробітників відділення поліції №3 (м. Теребовля) надійшло повідомлення від жительки громади про те, що невідомі особи шахрайським способом викрала з її банківської картки понад 50 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, в соцмережі вона знайшла оголошення про можливість підробітку шляхом інвестування власних коштів в криптовалюту та повернення їх з відсотками. Жінка спокусилася на пропозицію. Деякий час вона вкладала певні суми та отримувала прибуток. Коли ж вирішила вивести свої кошти, звернулася за допомогою до «роботодавців». Вони сказали, що для цього потрібно встановити на телефоні спеціальну програму. Жінка виконала усі вказівки та, як наслідок, з її рахунку шахраї викрали гроші.

Як з’ясувалося, аферисти за допомогою програми, яку жінка встановила на мобільному, отримали доступ до її банківського додатка та перекинули звідти гроші на свої рахунки.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними та не довіряти випадковим людям, сумнівним оголошенням на різних сайтах. При пошуку роботи надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням. У жодному разі не встановлюйте на своїх телефонах невідомі програми та не переходьте за сумнівними посиланнями.