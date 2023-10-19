Поліцейські піймали чоловіка, який проник до чужого житла

Незаконне проникнення до житла інкримінують слідчі відділення поліції №3 Теребовлі жителю Тернопільського району.

18 жовтня на лінію “102″ надійшло повідомлення від жительки Теребовлі про те, що до її будинку проник невідомий. Чоловіка вона виявила, коли повернулася додому. Він спав на ліжку.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що 61-річний чоловік, проник до її приміщення з метою крадіжки. Проте він був у стані сильного алкогольного сп’яніння і заснув.

Розбудили його працівники поліції. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 162 ККУ. Триває слідство.