У Тернополі відкрили чергову поліцейську станцію

Майже сім тисяч жителів Тернопільської територіальної громади зможуть вчасно отримувати допомогу та скористатися поліцейськими послугами за місцем проживання. У мікрорайоні Кутківці запрацювала нова поліцейська станція.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Сергія Зюбаненка, реалізація безпекових ініціатив у громадах – важлива і люди мають відчувати себе захищеними.

«Проєкт «Поліцейський офіцер громади» успішно розвивається на Тернопільщині. Ми розуміємо, що не тільки віддалені громади мають мати свого поліцейського офіцера, а й мешканці мікрорайонів Тернополя мають отримувати якісні поліцейські послуги».

На поліцейській станції у Кутківцях працюватиме поліцейський офіцер громади Назар Микитін. Він торік подав свою кандидатуру на цю посаду, пройшов конкурсний відбір та навчання. Поліцейський вже встиг познайомитися з місцевими жителями та зарекомендувати себе з позитивної сторони.

За сприяння громади для комфортної роботи з громадянами офіцера поліції забезпечили усім необхідним для служби: облаштували кабінет, надали техніку. Для оперативного реагування на виклики шериф має у своєму розпорядженні автомобіль.

Створення безпекового середовища – пріоритет у роботі капітана поліції Назара Микитіна. Місцеві жителі звертаються до нього з різними проблемами, кожного треба вислухати й допомогти.

Поліцейський офіцер громади запевнив, що і надалі докладатиме усіх зусиль, аби люди йому довіряли.