Жінка потрапила до реанімації в результаті аварії

Під колеса автомобіля “Mercedes-Benz Sprinter” потрапила жителька Теребовлянської територіальної громади. Аварія трапилася 26 вересня близько 10:40 на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що 72-річна жінка переходила дорогу, коли її збив автомобіль.

Потерпілу з численними переломами бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до реанімаційного відділення, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Причину ДТП встановить слідство. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.