На Тернопільщині у Великогаївській громаді запрацювала оновлена поліцейська станція

Реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади» триває на Тернопільщині. В рамках ініціативи оновлену поліцейську станцію відкрили у селі Товстолуг Великогаївської громади. За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Сергія Зюбаненка, створення безпечних умов проживання людей в громадах та надання їм якісних поліцейських послуг – це акцент у роботі правоохоронців.

«Безпека в громадах є пріоритетом номер один для нас. Хлопці, які повернуться з Перемогою, побачать зовсім інші громади, іншу країну і вони мають бути спокійні, що їхні сім’ї та родини знаходяться в безпеці», – зауважив очільник поліції області.

Великогаївська громада – одна із перших долучилася до проєкту «Поліцейський офіцер громади. Безпековий поліцейський осередок облаштували в центрі громади – у селі Товстолуг, щоб було зручніше місцевим жителям отримувати необхідну допомогу.

Нова поліцейська станція обслуговуватиме 15 населених пунктів, де проживає понад 11 тисяч людей. Завдяки спільним зусиллям органів місцевого самоврядування та поліції у службовому приміщенні зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання.

На станції працюватиме поліцейський офіцер громади Володимир Гаврилюк, який пройшов відповідне навчання. Він 18 років прослужив тут дільничним, добре знає місцевість, жителів та орієнтується у їх потребах. Поліцейський забезпечений службовими автомобілем, який закупили за кошти громади, та зможе оперативно реагувати на виклики та повідомлення.

Мешканці громади зацікавлені у тому, щоб мати свого шерифа, адже розуміють, що йдеться про їхній спокій та безпеку. Відкриття станції – важлива подія для усієї громади. Дітки привітали поліцейських театралізованим дійством.