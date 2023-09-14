На службу до… школи: поліцейські охорони чергують у закладах освіти Тернополя

У шести закладах загальної середньої освіти, які розташовані в центрі Тернополя, віднедавна чергують поліцейські охорони. Це пілотний проєкт, що має на меті зробити освітнє середовище для всіх учасників навчально-виховного процесу безпечним.

Підтримали ініціативу і в Тернопільському академічному ліцеї «Українська гімназія імені Івана Франка».

«У нашому закладі вже тиждень часу перебуває представник від поліції. І, на мою думку, це дуже хороша і вдала ідея, адже ми живемо в непростий час, коли є загроза безпеці дітей, загроза терактів, замінування школи. Тому дуже важливо, щоб у закладі була людина, яка знає, як правильно реагувати. Можливо, підкаже, як це робити вчасно і в якому порядку. Поліцейський потрібний, мені здається, не лише у зв’язку з можливими терактами, але навіть для того, щоб діти почували себе безпечніше. Для того, щоб батьки знали, що їхні діти в безпеці. І ви знаєте, це якимось чином навіть дисциплінує самих ліцеїстів, адже вони бачать представника органів правопорядку в школі – і це покращує дисципліну в закладі», – розповідає заступник директора Лариса Томашевська.

В умовах воєнного часу створення безпечного освітнього середовища в закладах, що працюють в очному та змішаному форматах, стало пріоритетом і освітян, і поліції охорони. Поліцейський Управління поліції охорони в Тернопільській області Антон Забара каже, що вони, заступаючи на зміну, слідкують за дотриманням правопорядку, контролюють учнів під час перерв і здійснюють контроль доступу в приміщення.

«Я тут для того, щоб стежити за дотриманням правопорядку і дбати про безпеку школярів, учителів і персоналу гімназії. Слідкую, щоб до закладу не увійшли сторонні й не пронесли з собою небезпечних предметів і речовин; спостерігаю за школою через відеокамери в режимі онлайн; обходжу прилеглу територію. Мій обов’язок – не допустити загрози життю і здоров’ю дітей та вчителів або вчасно її виявити і нейтралізувати».

Поліцейський спілкується з дітьми, відповідає на їхні запитання і таким чином формує позитивний імідж представників правоохоронних структур як гарантів безпеки, фахівців, які щомиті готові прийти на допомогу. Таке нововведення подобається і вчителям, і батькам.

«Особисто я і як вчитель, і як мама, і як заступник директора тільки схвалюю таку ініціативу. Мені вона подобається. І я тільки за те, щоб це було не у вигляді експерименту, а на постійній основі».

Загалом під вартою поліції охорони Тернопільщини перебувають понад 550 закладів освіти. Усі вони під’єднані до головного пульта централізованого спостереження. У разі надзвичайної ситуації хтось із учасників навчально-виховного процесу може натиснути тривожну кнопку – і озброєні правоохоронці, отримавши сповіщення, прибудуть за кілька хвилин.

Однак тривожна кнопка не має таких функцій, як обхід закладу, контроль доступу до нього, нагляд за учнями під час перерв. Кнопка не усміхається, не відповідає на запитання і з нею не цікаво фотографуватися.