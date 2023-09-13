Поліція охорони запрошує на службу!

Якщо ти – сильний духом чоловік, готовий до викликів, стань частиною професійної команди, що створює на Тернопільщині простір безпеки.

Управління поліції охорони в Тернопільській області запрошує на службу поліцейських взводу охорони об’єктів і публічної безпеки. Зарплата – від 17 000 гривень.

Важливі бонуси:

* пільгова іпотека на житло під 3% річних;

* безкоштовний проїзд у громадському транспорті;

* спортсменам – умови для тренувань і можливість виступати за поліцію

охорони у змаганнях різних рівнів.

Реєстрація на сайті https://nabir.np.gov.ua/ із 15 по 24 вересня 2023 року.

Детальніше – за адресою: вул. Петрушевича, 5, м. Тернопіль або за тел. (098)552-66-36.

Разом з вами ми зробимо наше Тернопілля ще безпечнішим!

Управління поліції охорони в Тернопільській області