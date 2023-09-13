Кандидати у водії можуть складати практичні іспити у сервісних центрах МВС необмежену кількість разів

Після початку війни в нашій державі багато українців пересіли на автомобілі. В умовах повномасштабного вторгнення – це не лише зручний спосіб пересування. У разі загрози можна швидко вивезти сім’ю в безпечне місце та врятувати життя рідних. Тому охочих навчитись керувати автівками щоденно стає більше. Доступні послуги майбутні кермувальники можуть отримати у сервісних центрах МВС.

Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, наступний етап – звернення до сервісних центрів МВС.

“Часто хвилювання та невпевненість заважають скласти практичний іспит з першого разу. Якщо раніше було лише 3 спроби, то з 1 серпня – необмежена кількість разів упродовж 2 років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки в автошколі”, – розповідає начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області Святослав Вишневський.

Збільшився й інтервал часу між спробами складання як теоретичного, так і практичного іспитів. Тепер кандидати у водії мають 10 календарних днів, аби підготуватися.

Нагадуємо, що майбутні кермувальники можуть складати теоретичні іспити необмежену кількість разів упродовж 1 року на період дії свідоцтва про теоретичну підготовку в навчальному закладі.

Крім того, було оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту. У ньому визначені типові помилки та критерії, за якими будуть оцінюватися здібності кандидата на право отримання посвідчення водія.

Щоби краще підготуватись до практичного іспиту, майбутні водії можуть ознайомитись з маршрутами для перевірки навичок керування транспортними засобами онлайн. Вони розміщені на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

Записатись на іспит з практичного керування авто у сервісному центрі МВС можна зручним для вас способом. Оформити талон попереднього запису можна через термінал у приміщенні сервісного центру МВС, або онлайн через функціонал е-запис. Він діє в рамках пілотного проєкту із забезпечення складання прозорих іспитів і доступний у 8 регіонах України. Зокрема, на Львівщині, Київщині, Одещині, Вінниччині, Рівненщині, Житомирщині, Кіровоградщині та Сумщині. Також існує можливість отримати талон онлайн у місті Києві.