Понад 150 фізичних осіб перебувають під GPS-спостереженням поліції охорони Тернопільщини

Половина замовників цієї послуги користується переносними GPS-трекерами, інша половина – мобільними додатками.

Незалежно від того, що обирає замовник цієї послуги, його пристрій під’єднується до централізованого пульта спостереження поліції охорони, куди надходять сповіщення у разі надзвичайних ситуацій.

Натиснувши тривожну кнопку на трекері чи на екрані телефона, його власник надсилає сигнал тривоги поліцейським охорони – і озброєний наряд реагування негайно виїжджає за координаторами пристрою.

Консультації і замовлення послуг – за номером вашої безпеки 9899.

Ми на зв’язку з вами цілодобово.

Управління поліції охорони в Тернопільській області