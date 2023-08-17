Електронне посвідчення водія можна обмінювати в центрах ДП «Документ» за кордоном

Обмін українського посвідчення водія на таке ж українське надається за кордоном в 11 центрах ДП «Документ». Це можливо завдяки співпраці сервісних центрів МВС та Паспортного сервісу. Послуга обміну є в Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині, Іспанії.

«Отримати таку послугу можуть всі, у кого є національне посвідчення водія видане в Україні. Вона актуальна, коли посвідчення протерміновується, якщо водій змінює прізвище, ім’я тощо або коли пластиковий бланк затерся і написи не читаються»,- розповів начальник територіального сервісного центру МВС №6143 Петро Бодяк.

Від початку 2023 року і до 7 серпня уже обміняно 21 475 посвідчень за кордоном. А за весь час, коли така послуга існує за межами України, уже 24 433 водії скористались можливістю обміняти українське посвідчення водія на таке ж українське сучасного зразка. Нагадаємо, сучасне посвідчення водія видане в Україні є посвідченням європейського зразка і не існує вимоги обмінювати його на національні посвідчення інших країн.

Крім того, в Україні чинними є електронні посвідчення водія, а за кордоном їх використання не регламентується міжнародним законодавством. Тут варто пояснити, що від травня 2023 року в нашій країні є дві опції:

замовити отримання звичного посвідчення водія — на пластиковому бланку із його відображенням в Дії та Електронному кабінеті водія;

замовити електронне посвідчення водія — без використання пластикового бланка, а лише з віртуальним бланком, який відображається в Дії та Електронному кабінеті водія.

Відповідно, якщо людина виїхала за кордон поїздом, наприклад, і в неї є електронне посвідчення водія, яке не є дійсним за межами України, то у центрах ДП «Документ» можна обміняти таке посвідчення водія і отримати звичний пластиковий документ, який є чинним за кордоном. Нагадуємо, відновлення втраченого посвідчення водія поки не можливе за кордоном. Там надається лише послуга обміну.

Із адресами усіх центрів ДП «Документ» можна ознайомитись на сайті Паспортного сервісу.