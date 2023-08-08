Псевдооператор мобільного зв’язку ошукав жительку Тернопільщини

Кримінальне провадження за фактом шахрайства відкрили працівники відділу поліції №1 (м. Бережани) вчиненого щодо жительки Козівської територіальної громади. Жінка повірила додзвонювачу й, як наслідок, стала жертвою афери.

Вона розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік й представився оператором мобільного зв’язку. Він повідомив потерпілій про певні технічні несправності й необхідність заміни сім-картки. Краянка погодилася. Оскільки заявка на заміну картки була здійснена в телефонному режимі, аферист попросив підтвердити операцію на телефоні. Жінка без роздумів виконала вказівки додзвонювача. Однак як тільки вона поклала слухавку, отримала сповіщення про списання заощаджень в розмірі 10 000 гривень. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують краянам ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.