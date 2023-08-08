Четверо людей звернулися за медичною допомогою внаслідок автопригод

Дві дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували працівники поліції на дорогах області впродовж минулої доби. Четверо учасників дорожнього руху звернулися за медичною допомогою.

7 серпня водій автомобіля “Лада” допустив наїзд на двох пішоходів. Пригода трапилася на перехресті вулиць Степана Бандери та Романа Шухевича у Тернополі. 21-річний тернополянин та 20-річна мешканка села Біла потрапили під колеса авто на регульованому пішохідному переході. Їм надавали допомогу медики.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Ще одну дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували працівники бережанської поліції. На автодорозі у селі Дибще зіткнулися дві автівки. За попередніми даними, водій автомобіля “Daewoo Lanos здійснюючи з’їзд з головної дороги, допустив зіткнення із авто “Toyota”.

До медзакладу доправили кермувальника Lanos та пасажирку іномарки. Після надання допомоги усі потерпілі покинули лікарню.

В учасників ДТП взято зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.