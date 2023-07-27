Пенсіонерка переказала усі заощадження на рахунки шахраїв: не спинили її вмовляння ні перехожих, ні поліціянтів

Ні застереження від перехожого, ні розмови з працівниками поліції не змогли переконати жінку в тому, що вона спілкується із шахраями та планує їм переказати усі заощадження. Потерпіла сказала, що йде додому, а сама пішла на пошту й перевела на рахунки аферистів 42 тисячі гривень.

Пенсіонерку біля термінала у Козовій помітив житель Тернополя. Чоловік зауважив, що жінка намагається запхати в нього одразу всю пачку грошей. Підійшовши до неї, він почув, що пенсіонерка з кимось спілкується, а коли запитав про що мова, то зрозумів – жінку намагаються обдурити шахраї.

“Я бачу, що одна із жінок заспокоює старшу жінку, а навколо валяється купа грошей по 500 та 1000 гривень, пачки двохсоток. Я підбіг і бачу, що ситуація така, що жінка попала під вплив. Я намагався вивести її з того стану, але не виходило і реакції жодної адекватної не було. Я вибив телефон, а він одразу задзвонив знову. Я зрозумів, що це афера. Жінка почала тікати від нас”, – пригадує очевидець шахрайства.

Пенсіонерка не реагувала на жодні слова і тернополянин викликав поліцію. Правоохоронцям жінка розповіла, що до неї зателефонувала невідома і представилася слідчою з Тернополя. Аферистка повідомила, що її донька потрапила у біду. Допомогти їй можна і ціна питання 55 тисяч гривень.

Пенсіонерка сказала, що має біля себе лише 42 тисячі, які відклала на операцію. Ця сума влаштувала псевдослідчу і вона навіть дозволила жінці поспілкуватися з донькою. А оскільки голос був схожий, то пенсіонерка без вагань вирішила допомогти. Дорогою до термінала аферисти тримали жертву на зв’язку.

І навіть тоді, коли приїхала поліція, жінка не реагувала на будь-які їхні слова та переконання. Надати номер доньки та пройти до сектору поліції категорично відмовилася.

За півтори години жінка прийшла до відділення й сказала, що після розмови з правоохоронцями вона все-таки пішла на пошту та переказала на два рахунки чотирма транзакціями 42 тисячі гривень.

Після того, як жінка перевела усю суму, подзвонила родичці та зрозуміла, що спілкувалася з шахраями. Допомогти повернути втрачене вона просить поліціянтів.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 190 ККУ. Триває слідство.

За словами начальника відділу поліції №1 Бережан Олександра Беньковського, поліціянти щодня спілкуються з громадами, з місцевими мешканцями, з перехожими, розклеюють буклети в місцях масового скупчення людей для того, щоб попередити та не допустити шахрайств. Застереження звучать на сесіях та під час богослужінь.