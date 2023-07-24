Водії та пішоходи, не нехтуйте правилами дорожнього руху!

Шість дорожньо-транспортних пригод, в яких травмувалися люди, трапилися на дорогах Тернополя та області впродовж 21-22 липня.

Не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення із автомобілем марки “Daewoo Sens” водій автомобіля “Opel Kadett”. Аварія трапилася 21 липня близько 9:50 неподалік села Зубрець.

У результаті автопригоди до лікарні в травматологічне відділення бригада екстреної медичної допомоги доправила двох пасажирів з “Opel Kadett”.

З тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні швидка госпіталізувала сімнадцятирічну дівчину. Травми тернополянка отримала в результаті наїзду автомобіля.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпіла близько 23:00 переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу на вулиці Тарнавського, коли її збив водій автомобіля “Volkswagen Passat B6″.

Дорожньо-транспортну пригоду з летальними наслідками зареєстрували слідчі в Кременецькому районі 22 липня. 63-річний чоловік, керуючи трактором “Jinma”, рухаючись лісовою дорогою, не впорався з керуванням та допустив перекидання. Водій загинув на місці.

Того ж дня неподалік Тернополя водійка автомобіля “Geely” зіткнулася з автомобілем “Citroen”, який рухався попереду. У результаті удару “Geely” відкинуло на територію автозаправки, де вона в’їхала в автоцистерну з газом. Витоку газу не трапилося.

На місці події працювали працівники поліції, рятувальники та інші спецслужби. До лікарні з травмами доправили водійку “Geely” та її дитину. Обставини встановить слідство.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.