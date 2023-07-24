Працівники СБУ повідомили про підозру колаборанту, який добровільно вступив до лав окупаційного «добробату» на Запоріжжі

Служба безпеки України ідентифікувала чергового бойовика, який воює на боці загарбників у Запорізькій області.

Слідчими Тернопільського управління СБУ встановлено, що 49-річний житель тимчасово окупованого села Князе-Григорівка Каховського району у березні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога. Згодом він вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного російським окупантам – «добровольчого батальйону ім. П.А. Судоплатова».

Зрадник обрав собі позивний «Мосін» та приєднався до бойовиків, які у складі угруповання російських військ встановлювали і підтримували окупаційний режим на захоплених ворогом територіях Запоріжжя.

Колаборант добровільно обійняв посаду командира відділення у окупаційному «добробаті» та здійснював керівництво учасниками проросійського незаконного збройного формування під час ведення бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України.

Наразі бойовик переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території. Йому заочно повідомлено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Документування протиправної діяльності зрадника здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Системна робота Служба безпеки з викриття і документування злочинів, вчинених російськими окупаційними військами та їхніми поплічниками-колаборантами, триває.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області