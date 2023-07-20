Жителя Чортківського району поліцейські підозрюють у крадіжці прикрас співмешканки

У скоєному зловмисник зізнався і повідомив, що чужі ювелірні вироби здав до ломбарду.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька міста Ірпінь Київської області. Жінка повідомила, що чоловік, з яким вона співмешкала у Тернополі, не повертає їй 14 найменувань прикрас із золота.

Як з’ясували співробітники карного розшуку, заявниця та 58-річний житель Чортківського району познайомилися, коли жінка приїхала до Тернополя, втікаючи від війни. Деякий час вони проживали разом на орендованій квартирі в обласному центрі. Згодом ірпінка повернулася до рідного міста, а співжителя попросила надіслати їй залишені речі. Серед них не було ювелірних прикрас.

Оперативники розшукали підозрюваного. Житель Чортківського району зізнався у крадіжці прикрас та повідомив, що здав їх до ломбарду.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.