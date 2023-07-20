У автопригоді на Тернопільщині тракторист отримав смертельні поранення

Три дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилося на дорогах Тернополя та області впродовж доби 19 липня. Чотири людини, серед яких троє малолітніх дітей, отримали травми, один чоловік загинув.

Про смерть дорогою до лікарні на лінію “102″ повідомив фельдшер екстреної медичної допомоги. Медик сказав, що травми чоловік отримав у дорожньо-транспортній пригоді. При виїзді на місце події працівники поліції з’ясували, що потерпілий, житель Чортківського району, керував трактором “МТЗ-82″. Їхав лісовою дорогою і в якийсь момент не впорався з керуванням, з’їхав у яр та перекинувся. Чоловік отримав важкі травми, а тому врятувати йому життя не вдалося. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ.

Інформація про чергову автопригоду надійшла у відділення поліції №4 Збаража. Про неї повідомив один з учасників аварії.

Поліціянти встановили, що близько 16:00 у селі Гаї Шевченківські водій “PEUGEOT” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем “Газель”, який стояв припаркований на узбіччі. На момент ДТП в салоні іномарки було троє дітей віком 2, 5 та 11 років. Їх доправили до лікарні, але загрози життю малолітніх немає.

З переломами та забоями потрапила до лікарні і жителька Тернопільського району 1969 року народження. Її на вулиці Шептицького збив водій автомобіля “Nissan Qashqai”. Кермувальник не був достатньо уважним і, рухаючись заднім ходом на стоянці, травмував жінку.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.