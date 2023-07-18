Про снулу рибу у річці Гнізна на лінію “102″ повідомили жителі села Застав’є.

На місце пригоди виїжджали працівники поліції та екологи. У ході перевірки експерти виявили без ознак життя понад 80 рибин серед якої – щука, плітка, білизна, головань.

Екоінспектори припускають кілька причин загибелі риби. Перша – це ймовірний скид нечистот.

До другої причини відносять брак кисню. Екологи зробили замір кисню і результат показав, що його в 3 рази менше норми. На момент перевірок температура води була 25 градусів і це могло спровокувати те, що риба вискакувала з води і гинула.

Висновки щодо загибелі риби будуть після проведення досліджень. Екологи взяли взірці води для проведення експертизи. Направили на обстеження і рибу.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 242 (Порушення правил охорони вод, що спричинили масову загибель тварин) ККУ. Триває перевірка.