Жителю Чортківського району загрожує до чотирьох років позбавлення волі за надання неправомірної вигоди поліцейському

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції міста Заліщики про те, що водій автомобіля, котрого зупинили за порушення правил дорожнього руху і котрий перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, кинув у салон службового авто 200 доларів за непритягнення його до адміністративної відповідальності. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала факт надання неправомірної вигоди.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП на водія теж складено.