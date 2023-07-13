У ДТП на Кременеччині травмувався скутерист

З травмою голови та іншими тілесними ушкодженнями, а також у стані алкогольного сп’яніння до Лановецької лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізували жителя Кременецького району.

Травму 30-річний чоловік отримав 12 липня близько 21:00 у результаті падіння зі скутера.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій скутера, керуючи своїм транспортним засобом,не впорався з керуванням та впав з нього на проїжджу частину дороги.

Чоловіка доправили в травматологічне відділення. Триває перевірка.