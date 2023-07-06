Замість заробітку – втрата понад 45 000 гривень

До співробітників Чортківського районного відділу поліції звернулася жителька райцентру і повідомила, що її ошукали. Жінка розповіла, що продавала годівнички для птиць, оголошення розмістила на одному з сайтів, їй зателефонувала особа, яка начебто зацікавилася товаром і попросила перейти за надісланим посиланням, аби оформити доставку товару. Виявилося, це фішинг, таким чином потерпіла відкрила доступ шахраям до її рахунку. У результаті втратила чималу суму.

Поліцейські проводять оперативні заходи, аби встановити особу зловмисника, а краян закликають бути вкрай обережними продаючи чи купуючи товар через Інтернет. Не повідомляйте інформацію про платіжну картку або картковий рахунок через мережу Інтернет, наприклад ПІН-код, паролі доступу до рахунків, термін дії платіжної картки, кредитні ліміти, персональні дані тощо. Для оплати товарів (послуг) через мережу Інтернет використовуйте окрему платіжну картку з граничним лімітом, яка передбачена тільки для цього та не дає змоги здійснювати з її використанням операції в торговельній мережі та зняття готівки.