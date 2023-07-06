Повітряна тривога»: поліцейські закликають краян реагувати на сигнали сповіщення та пам’ятати про власну безпеку

Повітряна тривога оголошується, коли сили протиповітряної оборони сповіщають про рух ворожих літаків або є підтвердження запуску балістичних ракет.

Важливо пам’ятати про власну безпеку. Коли Ви чуєте сигнал повітряної тривоги потрібно:

- виконати ті рекомендації, які будуть озвучені під час повідомлення про тривогу;

- сповістити про почуте рідних, сусідів, знайомих. За необхідності слід надати їм допомогу;

- закрити вікна, відключити електричні та нагрівальні прилади;

- швидко, без паніки зайняти місце у захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, тощо).

Ці правила прості, але дуже важливі для збереження здоров’я і життя!

Будьте свідомими! Бережіть себе та своїх близьких.