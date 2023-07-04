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Неуважність за кермом – причина травмування пішохода

Категорія: ДТП

Зображення WhatsApp, дата_ 2023-07-04 о 11.59.59З забоями та переломом до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила тернополянку 1953 року народження.

Жінка отримала тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 3 липня близько 10:00. Водій автомобіля “Audi”, рухаючись вулицею Клима Савури, на нерегульованому пішохідному переході допустив наїзд на тернополянку.

Жінку після надання меддопомоги відпустили за місцем проживанням. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство згідно зі статтею 286 ККУ.

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