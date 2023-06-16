Спецпідрозділ «Титан» – експерти з охорони в екстремальних ситуаціях

Фізичною охороною УПО Тернопільщини охоплені близько 60 стаціонарних об’єктів на території нашої та інших областей.

– Ми надаємо послуги з фізичної охорони і людей, і стаціонарних об’єктів, – розповідає заступник начальника Управління поліції охорони в Тернопільській області Роман Лихота. – Наші поліцейські стежать за дотриманням громадського порядку, забезпечують контрольно-пропускний режим на об’єктах, охороняють публічні заходи, туристичні групи, окремих осіб. Поліцейські спецпідрозділу «Титан» надають послуги з охорони грошей, цінних паперів і особливо небезпечних вантажів з повною матеріальною відповідальністю за їхнє збереження.

«Титан» – елітний спецпідрозділ поліції охорони. У його складі – добре вишколені спортсмени, які вміють користуватися різними видами зброї і технічних засобів, володіють спеціальними тактиками охорони в екстремальних ситуаціях, контраварійним водінням тощо.

Консультації та замовлення охоронних послуг – за безкоштовним номером із мобільного 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області