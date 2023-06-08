Найнадійніший захист автомобіля від викрадення – GPS-спостереження з використанням спеціалізованих GPS-трекерів

На Тернопільщині до головного пульта централізованого спостереження поліції охорони підключені понад 200 автомобілів. Їхні власники користуються автономними GPS-трекерами, автомобільними, а також мобільними додатками GPS-спостереження. На понад десяти автівках замовників послуг поліції охорони встановлені спеціалізовані GPS-трекери. Про них розповімо детальніше.

– Не секрет, що досвідчені злодії можуть виявити девайс і заглушити його GPS-сигнал, – каже начальник центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Володимир Слідзевич. – Та якщо в автомобілі встановлений спеціальний маячок-трекер, він не проявляється і не сканується, тобто є невидимим для приладів зловмисників. Поки працюватиме базовий трекер, закладка буде «спати», та тільки між ними зникне зв’язок, вона почне надсилати господарю автомобіля свої координати в зазначені періоди часу. Заряду акумулятора вистачає на кілька років, адже у сплячому режимі трекер суперекономний.

Проте захищений такими інноваціями автомобіль викрасти майже нереально, оскільки GPS-трекер, розпізнавши сигнал його глушіння, може оперативно ввімкнути сигналізацію, заблокувати центральний замок або заведення двигуна, перекрити подачу пального, тобто повністю знерухомити автівку.

Якщо вас зацікавила ця інформація, телефонуйте з мобільного за безкоштовним номером 9899 – і поліція охорони допоможе вам створити простір вашої безпеки.

Управління поліції охорони в Тернопільській області