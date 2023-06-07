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У аваріях на Тернопільщині травмувалося двоє дітей

Категорія: ДТП

49_main-v1594291087-e1622785259362Дві дорожньо-транспортних пригоди трапилося на Тернопільщині 6 червня. З тілесними ушкодженнями до лікарні звернулося четверо людей, серед яких двоє малолітніх.

У селі Чабарівка близько 17:00 22-річний водій автомобіля Skoda Fabia не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонну огорожу. У результаті удару до лікарні за медичною допомогою зверталися пасажири. Оглядали лікарі дев’ятирічного хлопчика та жінку 1985 року народження.

Забої в результаті автопригоди отримала того ж дня і шестирічна дитина. У селі Великі Гаї водійка автомобіля Mercedes Benz збила малолітнього велосипедиста. Дитина виїхала з другорядної дороги на головну. Хлопчикові надали меддопомогу без госпіталізації.

У водіїв взяли зразки крові. Тривають перевірки.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області 

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