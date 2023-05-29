Європейські стандарти забезпечення прав затриманих: працівники правозахисних організацій відвідали кременецький ізолятор

Представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, правозахисних організацій та правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування ознайомилися з роботою ізолятору тимчасового тримання № 2 міста Кременець. Основна увага інспектування зосереджувалася на дотриманні прав людини.

Адміністративну будівлю оновлено в 2022 році в рамках пілотного проєкту Національної поліції « Сustody Records». Належні умови європейського зразка створені як для затриманих осіб, так і для особового складу, який несе службу у цілодобовому режимі.

Співробітники наглядових організацій оглянули приміщення установи, побачили як функціонує система відеонагляду, що запобігає порушенню прав людини в ізоляторах тимчасового тримання.

Дотримання прав затриманих і взятих під варту осіб підрозділами поліції перебуває на постійному контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тож керівництво ізолятора здійснює всі необхідні заходи щодо недопущення порушення законодавства.