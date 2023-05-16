Протипожежною сигналізацією від поліції охорони обладнані понад 400 об’єктів Тернопільщини

Поліція охорони Тернопільської області захищає помешкання та інші об’єкти не тільки від посягань, а й від пожежі. Сучасні протипожежні сигналізації встановлені на 439 об’єктах. Датчики температури, диму й полум’я дозволяють якнайшвидше виявити місця загоряння, а отже запобігти пожежі й збиткам від вогню.
Управління поліції охорони в Тернопільській області має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Йдеться про право на монтаж і технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, устаткування для передачі тривожних сповіщень, а також право на управління евакуацією людей та нагляд за системою протипожежного захисту.
Захистіть і свою оселю від пожежі з поліцією охорони, щоби вам ніколи не знадобилися послуги рятувальників.
Краще телефонувати за номером безпеки 9899, ніж за екстреним 101.