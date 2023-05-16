Протипожежною сигналізацією від поліції охорони обладнані понад 400 об’єктів Тернопільщини

Управління поліції охорони в Тернопільській області має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Йдеться про право на монтаж і технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, устаткування для передачі тривожних сповіщень, а також право на управління евакуацією людей та нагляд за системою протипожежного захисту.