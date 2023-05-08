У автопригодах на Тернопільщині травмувалися люди

З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жителя Шумська. У чоловіка травми хребта та інші тілесні ушкодження.

За словами потерпілого, він травмувався в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 5 травня близько 9:00. Чоловік каже, що виїжджав зі своєї прибудинкової території і у нього погіршилося самопочуття. В результаті цього чоловік не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.

Ще одну автопригоду зареєстрували слідчі 7 травня. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Івашківці, водій скутера JOG Forte не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу.

До лікарні з забійними ранами обличчя госпіталізували кермувальника мототранспорту. Пасажир тілесних ушкоджень не отримав.

Тривають перевірки.