Порядок та спокій в області – основне завдання правоохоронців Тернопільщини

Війна та основні пріоритети в час бойових дій, повітряні тривоги та перебування в укриттях, викриття колаборантів й припинення міжконфесійних конфліктів, розслідування шахрайств й виявлення п’яних водіїв – це лише частина завдань, які щодня виконують працівники поліції Тернопільщини.

Начальник Головного управління нацполіції краю Олександр Богомол зустрівся з особовим складом Кременецького районного відділу поліції.

Очільник відомства наголосив, що у час війни кожен, хто присягнув на вірність Україні, повинен виконувати як основну роботу з розкриття злочинів, так і стежити за тим, аби на нашу територію не проникали зрадники. Нагадав він й про дотримання правил власної безпеки.

Ніхто не повинен виправдовувати російську агресію, а тим більше хвалити та підтримувати злочини росіян, – наголосив Олександр Богомол. Кожен колаборант чи шанувальник “руського світу” повинен бути покараний згідно із законом.

“Будь-які релігійні процеси, які плануються в області або на вашій території, повинні відбуватися з нашого відома. Це потрібно для того, аби ми могли провести профілактичну та роз’яснювальну роботу, допомогти учасникам конфлікту, аби вони не перейшли “червоні лінії”. Ми повинні діяти законними методами”.

Боротьба та розкриття злочинів й правопорушень – це робота, яку цілодобово виконують поліціянти. Останнім часом зросла кількість шахрайств. Олександр Богомол закликав особовий склад Кременеччини працювати на випередження. Йти до людей, розповідати їм про методи роботи шахраїв.

“Сьогодні представники банку до людей не телефонують – це дзвонять шахраї, якщо син попав в поліцію – дайте грошей – це шахраї, ваша дитина попала в лікарню – це знову шахраї”.

Виявлення водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння має також бути серед пріоритетів. Керівник поліції наголосив, що уникати відповідальності за порушення немає ніхто.

“ГРПП працює, п’яних за кермом ловить. П’яний за кермом – це злочинець і не важливо хто це – чи суддя, чи працівник поліції, чи інша людина”.

Камери відеоспостереження, встановлені по населених пунктах, це не контроль, а дисципліна і метод швидкої ідентифікації людей, причетних до правопорушень. Тому Олександр Богомол закликає підприємців, керівників територіальних громад і представників влади встановлювати системи відеонагляду.

У ході робочої поїздки на Кременеччину Олександр Богомол зустрівся з місцевими жителями. Він запевнив громадян, що невдовзі в приміщенні місцевого відділу поліції запрацює автоматизована система відеонагляду для захисту прав затриманих та поліціянтів.