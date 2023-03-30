Поліцейські та рятувальники нагадують громадянам про правила пожежної безпеки

Спільні превентивні рейди проводять серед населення рятувальники та працівники поліції краю. Вони закликають громадян дотримуватись правил безпеки задля запобігання виникнення пожеж в природних екосистемах та в побуті.

З приходом весни, збільшується кількість випадків спалювання листяи та зрізаного гілля у приватних секторах, а також сухостою на полях. Такі загорання у суху та вітряну погоду дуже швидко поширюються на великі території, шкодячи довкіллю, а ще можуть спричинити лісові пожежі чи житлових будівель, стати причиною травмувань і загибелі людей.

Першочергово, правоохоронці працюють на профілактику – громадянам роз’яснюють про шкоду, яку завдають довкіллю пожежі в екосистемах, наголошують на відповідальності за такі дії. Рятувальники у свою чергу, роздають інформаційні листівки – застереження та нагадують основні правила пожежної безпеки.

Нагадуємо, що за випалювання сухої рослинності та провокування пожеж у екосистемах законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, а в період воєнного стану навмисний підпал сухої рослинності кваліфікується як диверсія.

Закликаємо громадян відповідально ставитись до встановлених вимог, не завдавати шкоди і довкіллю, і власному здоров’ю.