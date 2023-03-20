На Тернопільщині оперативники управління карного розшуку виявили підпільний гральний заклад

Діяльність незаконного грального закладу, який функціонував у центрі Чорткова, припинили співробітники обласного управління карного розшуку спільно з Тернопільською обласною прокуратурою. Коли до ігрової зали навідалися правоохоронці, там перебували відвідувачі та адміністратор.

Заклад був облаштований в орендованому приміщенні та працював цілодобово в закритому режимі. Розпізнавальних вивісок чи реклами не було. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти. До приміщення пускали за ідентифікації з допомогою камер відеоспостереження, які були встановлені на вході.

Незаконну діяльність з проведення азартних ігор організував 42-річний житель Чорткова. До справи залучив трьох жінок, які виконували роль адміністраторів у закладі. Бізнес приносив чималий прибуток – за добу заробляли від 20 до 40 тисяч гривень. Відвідувачі робили ставки, сплачували кошти та отримували доступ до гри.

Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили в ігровому закладі 21 системний блок, 63 монітори, 3 мобільних телефони, чековий апарат, майже 14 тисяч гривень, чорнові записи клієнтської бази та виручених коштів за добу.

Також чимало речових доказів протиправної діяльності правоохоронці виявили за місцем проживання організатора. У нього вилучили два ноутбуки, монітор, мобільний телефон, а також готівкові кошти: понад 224 тисячі гривень, 5 300 американських доларів та більше 6 800 євро.

Вилучену комп’ютерну техніку направлено на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.