перемога за нами, адже в єдності наша сила», – поліцейський штурмової бригади «лють» Василь Кишкан

Чоловік розповідає, що взяв зброю до рук ще в 2014 році, коли росія розпочала неоголошену війну. Тоді йому був лише 21 рік. В той час він дізнався про створення добровольчого батальйону патрульної служби тоді ще міліції особливого призначення «Тернопіль» та вступив до нього одним із перших, аби стати на захист своєї країни.

Василь неодноразово перебував в зоні проведення антитерористичної операції та зоні проведення Операції об’єднаних сил. На той час правоохоронці служили в Луганській області, а дислокувалися в Лисичанську та Сєверодонецьку. Поліцейські забезпечували публічну безпеку, працювали над виявленням диверсійно-розвідувальних груп, а також несли службу на блокпостах.

Маючи за плечима не тільки бойовий досвід, а й досвід парамедика, чоловік вміє діяти правильно в небезпечних ситуаціях, при цьому рятуючи життя. Він знає не на словах, що на нього чекатиме в штурмовій бригаді «Лють».

У 2019 році Василь залишив службу в поліції. І вже зараз про набір до поліцейської штурмової бригади «Лють» дізнався від своїх побратимів, які також, як і він, виявили бажання змінити свою лють на зброю та вступили до лав штурмового формування.

За словами Василя Кишкана, сам відбір в спецпідрозділ не з легких, адже там необхідно показати свою наполегливість, характер, моральну витримку, фізичну підготовку та, звичайно, психологічну стійкість.

- Це страшна війна, ворог відкрито вдерся на нашу рідну землю, тому я усвідомлюю ризики, на які йду. Моя думка – саме ми маємо боронити край, захищати мирне населення, рідних та близьких,– впевнений поліцейський.

Василь переконаний, що стоячи пліч-о-пліч, українці зможуть привести країну до перемоги, бо в єдності – сила.