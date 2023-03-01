В Україні стартує проєкт Департаменту поліції охорони «Варта вашої оселі». Проєкт реалізовується за підтримки Національної поліції України

Його мета – інформування населення щодо ефективних засобів захисту від злочинних посягань, побудова безпекового середовища у громадах та профілактика майнових злочинів. Адже ключове завдання Національної поліції, і безпосередньо поліції охорони – безпека громадян.

- Аби ваш дім став неприступною фортецею для посягань злодіїв, – каже начальник Управління технічної охорони ДПО Віталій Новіков, – обирайте послуги поліції охорони. А саме: комплекс засобів та заходів: сучасна охоронна сигналізація та робота професіоналів: якісне обслуговування, надійне спостереження та миттєве реагування.

На сьогодні поліція охорони – найнадійніша охоронна структура України з 70-річним досвідом. Тільки за минулий рік завдяки встановленим охоронним послугам, поліція охорони попередила понад 11 тисяч квартирних крадіжок.

Нам довіряють захист власного майна та особисту безпеку понад 400 тисяч фізичних і юридичних осіб й щороку їхня кількість постійно зростає. Адже – якість наданих послуг та довіра замовників поліції охорони – пріоритет!

З питань замовлення охорони або отримання консультацій телефонуйте з мобільного на номер 9899 або на сайті: www.securitypolice.com.ua , і ми подбаємо про вашу безпеку!

Департамент поліції охорони